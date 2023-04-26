Фильм Я хочу! Я буду! (2023)
О фильме
Романтическая комедия с Екатериной Гусевой, Андреем Нестеренко и Станиславом Дужниковым о преподавательнице истории, которая решает круто поменять свою жизнь. Надежда всегда старалась подстроиться под окружающих, но в итоге при внешнем благополучии осталась глубоко несчастна. Она преподает студентам историю, ее уважают коллеги, у нее есть семья. Вот только муж изменяет, а ощущение, что в жизни хочется чего-то большего, никак не покидает. Однажды она понимает, что дальше так продолжать нельзя, и решает все кардинально поменять. Тут оказывается кстати помощь племянницы Алены, фанатки разных стендап-шоу, которая приехала погостить. Надежда меняется внутренне и внешне, у нее появляются новые отношения, но такие метаморфозы нравятся далеко не всем. Что теперь ждет главную героиню, расскажет фильм «Я хочу! Я буду!» 2023 года, который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.
Рейтинг
- ПВРежиссёр
Павел
Воронин
- Актриса
Екатерина
Гусева
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- АНАктёр
Андрей
Нестеренко
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Антон
Лаврентьев
- Актёр
Алексей
Чумаков
- СДАктёр
Сергей
Дьяков
- АЩАктёр
Андрей
Щука
- ИХАктёр
Ильдус
Хасанов
- ПВСценарист
Павел
Воронин
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- МЗПродюсер
Матвей
Зубалевич
- АМПродюсер
Алексей
Митс
- НБПродюсер
Наталья
Белова
- ВБМонтажёр
Василий
Болтов
- ДБОператор
Дмитрий
Борзыкин
- ЕХКомпозитор
Евгений
Хазыков
- ВПКомпозитор
Владислав
Потапкин
- НБКомпозитор
Никита
Бирюков