Романтическая комедия с Екатериной Гусевой, Андреем Нестеренко и Станиславом Дужниковым о преподавательнице истории, которая решает круто поменять свою жизнь. Надежда всегда старалась подстроиться под окружающих, но в итоге при внешнем благополучии осталась глубоко несчастна. Она преподает студентам историю, ее уважают коллеги, у нее есть семья. Вот только муж изменяет, а ощущение, что в жизни хочется чего-то большего, никак не покидает. Однажды она понимает, что дальше так продолжать нельзя, и решает все кардинально поменять. Тут оказывается кстати помощь племянницы Алены, фанатки разных стендап-шоу, которая приехала погостить. Надежда меняется внутренне и внешне, у нее появляются новые отношения, но такие метаморфозы нравятся далеко не всем. Что теперь ждет главную героиню, расскажет фильм «Я хочу! Я буду!» 2023 года, который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.

