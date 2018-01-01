Биография

Алексей Чумаков — российский певец и актер, писатель, сценарист. Занял третье место в музыкальном конкурсе «Народный артист». Обладатель приза радиостанции «Европа Плюс», победитель ТВ-шоу «Один в один!». Родился в Узбекистане 12 марта 1981 года. Будущий артист начал исполнять песни в 5-летнем возрасте, а также посещал музыкальную школу, где учился играть на барабанах. В школе активно участвовал в художественной самодеятельности, организовывал праздничные мероприятия. В это же время попробовал себя как автор песен, с одной из которых победил на местном конкурсе. После переезда в Тюмень Алексей впервые выступил перед большой аудиторией на празднике Дня города. Накопив на синтезатор, создавал собственные аранжировки. Профессиональное образование артист получил в Ташкентском высшем колледже искусств, одновременно совершенствуясь как исполнитель и аранжировщик. Затем последовали первые гастроли, съемки документального фильма, участие в вокальных конкурсах. Выпустив сольный альбом «Сны о чем-то большем», Алексей Чумаков отправился на гастроли в Европу, спел дуэтом с американским соул-исполнителем Болтоном. Известен участием в телешоу «Секрет успеха», «Король ринга», вел программу «Тайны», озвучивал мультфильмы. На досуге пишет мистические триллеры, получившие одобрение от любителей жанра.