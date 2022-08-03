Джастин и рыцари доблести (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Justin and the Knights of Valour
Мультфильм, Семейный92 мин0+
О фильме
Действие мультфильма разворачивается в магическом мире. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути появляется много препятствий. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы сын стал придворным служащим. Тогда мальчик, обуреваемый желанием стать настоящим доблестным Рыцарем, сбегает из дома в поисках приключений.
СтранаВеликобритания, Испания
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- МСРежиссёр
Мануэль
Сисилия
- Актёр
Фредди
Хаймор
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- Актёр
Марк
Стронг
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Альфред
Молина
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актёр
Руперт
Эверетт
- МССценарист
Мануэль
Сисилия
- МДСценарист
Мэттью
Джейкобс
- СХСценарист
Стивен
Хьюз
- Продюсер
Антонио
Бандерас
- САПродюсер
Сара
Арнотт
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Алексей
Чумаков
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери