Джастин и рыцари доблести (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Justin and the Knights of Valour
Мультфильм, Семейный92 мин0+

О фильме

Действие мультфильма разворачивается в магическом мире. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути появляется много препятствий. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы сын стал придворным служащим. Тогда мальчик, обуреваемый желанием стать настоящим доблестным Рыцарем, сбегает из дома в поисках приключений.

Страна
Великобритания, Испания
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

