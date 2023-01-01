WinkАнтонио Бандерас
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 10 августа 1960 г. (64 года)
Биография
Антонио Бандерас — испанский актер. Родился в Бенальмадене 10 августа 1960 года. Будущий кинодеятель мечтал стать футболистом, но настолько впечатлился игрой актеров в мюзикле «Волосы», что решил записался в драмкружок. Встреча с Педро Альмодоваром помогла молодому Бандерасу продемонстрировать свой талант. Картины смелого режиссера, как и игра начинающего актера, получили признание иностранных критиков. В 1993 году Антонио Бандерас принял участие в съемках ленты «Дом духов» вместе с Мэрил Стрип и Вайноной Райдер. За картиной последовали такие голливудские проекты, как «Четыре комнаты», «Интервью с вампиром» и «Отчаянный». Также Бандерас сыграл главные роли в хитах «Тринадцатый воин», «Зорро», «Дети шпионов» и «Фрида».
Фильмография
Актёр
- 8.2
Барракуда2022, 86 мин
- 7.0
Месть Банши2022, 89 мин
- 6.9
Главная роль2021, 108 мин
- 8.6
Альтамира2015, 89 минБесплатно
- 9.3
Неудержимые 32014, 121 мин
- 8.0
Страховщик2014, 105 минБесплатно
- 8.5
Мачете убивает2013, 103 мин
- 9.1
Джастин и рыцари доблести2013, 91 мин
- 8.0
Нокаут2012, 88 минБесплатно
- 9.2
Черное золото2011, 124 минБесплатно
- 7.4
Большой взрыв2010, 96 минБесплатно
- 8.3
Новый парень моей мамы2008, 93 мин
- 7.8
Другой мужчина2008, 84 минБесплатно
- 8.6
Город на границе2007, 107 минБесплатно
- 8.1
Панчо Вилья2003, 106 мин
- 8.2
Мечтая об Аргентине2003, 103 минБесплатно
- 7.9
Баллистика: Экс против Сивер2002, 87 мин
- 8.1
Тело2000, 104 минБесплатно