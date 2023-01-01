Биография

Антонио Бандерас — испанский актер. Родился в Бенальмадене 10 августа 1960 года. Будущий кинодеятель мечтал стать футболистом, но настолько впечатлился игрой актеров в мюзикле «Волосы», что решил записался в драмкружок. Встреча с Педро Альмодоваром помогла молодому Бандерасу продемонстрировать свой талант. Картины смелого режиссера, как и игра начинающего актера, получили признание иностранных критиков. В 1993 году Антонио Бандерас принял участие в съемках ленты «Дом духов» вместе с Мэрил Стрип и Вайноной Райдер. За картиной последовали такие голливудские проекты, как «Четыре комнаты», «Интервью с вампиром» и «Отчаянный». Также Бандерас сыграл главные роли в хитах «Тринадцатый воин», «Зорро», «Дети шпионов» и «Фрида».