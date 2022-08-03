Страховщик (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Новый инновационный мир. Роботы становятся предметом жизнеобеспечения граждан. Первое правило - не навредить живому существу. У каждого робота есть владелец и он не может изменить ни себя, ни другого робота. Самовосстановление, наличие сознания у роботов всегда было тайной покрытой мраком. С наступлением 2044 года, природная катастрофа поработила планету, население Земли уже не станет прежним. Радиоактивная зона убивает все живое и людям приходится прятаться в города с высокими стенами и искусственным небом. Все вокруг создано искусственно, создавая новый мир никто не подозревал, что творение человека может выйти из строя и начать войну. Пилигримы обрели сознание, способность к мышлению и восстановлению. Эпидемия созданная роботами поглощает мир. Погоня за живыми машинами начиняется в фильме « Страховщик», который можно посмотреть на нашем портале в высоком качестве.
СтранаСША, Испания
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- ГИРежиссёр
Габе
Ибаньес
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- Актриса
Мелани
Гриффит
- БЙАктриса
Биргитта
Йорт Сёренсен
- Актёр
Роберт
Форстер
- Актёр
Тим
Макиннерни
- ДРАктёр
Дэвид
Райалл
- Актёр
Хавьер
Бардем
- БКАктёр
Борис
Кабакчиев
- ЛНАктёр
Любомир
Нейков
- ГИСценарист
Габе
Ибаньес
- ИЛСценарист
Игорь
Легаррета
- ХССценарист
Хавьер
Санчес Донате
- Продюсер
Антонио
Бандерас
- СЭПродюсер
Сандра
Эрмида
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис