Страховщик (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Новый инновационный мир. Роботы становятся предметом жизнеобеспечения граждан. Первое правило - не навредить живому существу. У каждого робота есть владелец и он не может изменить ни себя, ни другого робота. Самовосстановление, наличие сознания у роботов всегда было тайной покрытой мраком. С наступлением 2044 года, природная катастрофа поработила планету, население Земли уже не станет прежним. Радиоактивная зона убивает все живое и людям приходится прятаться в города с высокими стенами и искусственным небом. Все вокруг создано искусственно, создавая новый мир никто не подозревал, что творение человека может выйти из строя и начать войну. Пилигримы обрели сознание, способность к мышлению и восстановлению. Эпидемия созданная роботами поглощает мир. Погоня за живыми машинами начиняется в фильме « Страховщик».


