Биография

Роберт Форстер — американский актер, продюсер и режиссер. Номинировался на премии Гильдии актеров и «Оскар». Награжден премией «Сатурн». Родился в Рочестере 13 июля 1941 года. Отец Роберта был дрессировщиком слонов, и в семье царила творческая атмосфера. Мальчик начал петь, танцевать и лицедействовать в раннем детстве. Будучи школьником, Роберт много уделял времени урокам пения и хореографии, а также играл в школьном театре. Окончив университет со степенью бакалавра психологии, Форстер стал актером в местном театре. Путь к кинославе у него был долгим. Первую главную роль Роберт получил в конце 1970-х, и лишь спустя двадцать лет он стал звездой у режиссеров Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Роберт Форстер известен ролями в фильмах «Блики в золотом глазу», «Дон мертв», «Каскадеры», «Каратели», «29-я улица», «Джеки Браун», «Малхолланд Драйв» с Наоми Уоттс, «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри, «Вознаграждение нашедшему», «Афера», «Счастливое число Слевина» с Джошем Хартнеттом, «Чистильщик», «Посредники», «Потомки» с Джорджем Клуни, «Падение Олимпа» с Джерардом Батлером, «Подтверждение» с Клайвом Оуэном, «Мистер Олимпия», «El Camino: Во все тяжкие». Актер также сыграл в сериалах «Отель», «Криминальные гонки», «Отчаянные домохозяйки», «Твин Пикс», «Тилт», «Герои», «Во все тяжкие», «Последний настоящий мужчина», «Лучше звоните Солу», «Развод».