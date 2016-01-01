Падение Лондона
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Падение Лондона

Падение Лондона (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.12016, London Has Fallen
Боевики, Триллеры94 мин18+

Сюжет

Премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. Похороны превращаются в опаснейшее покушение на самых мощных мировых лидеров, что в свою очередь ставит под угрозу будущее всего мира.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Падение Лондона»

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