Падение Лондона (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.12016, London Has Fallen
Боевики, Триллеры94 мин18+
Сюжет
Премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. Похороны превращаются в опаснейшее покушение на самых мощных мировых лидеров, что в свою очередь ставит под угрозу будущее всего мира.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Бабак
Наджафи
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Анджела
Бассетт
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актриса
Рада
Митчелл
- ШРАктриса
Шарлотта
Райли
- Актриса
Мелисса
Лео
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- Актёр
Роберт
Форстер
- КРСценарист
Крейтон
Ротенбергер
- КБСценарист
Кэтрин
Бенедикт
- КГСценарист
Кристиан
Гьюдгэст
- Продюсер
Джерард
Батлер
- Продюсер
Марк
Гилл
- Продюсер
Алан
Сигел
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- НДХудожник
Ник
Дент
- СКХудожница
Стефани
Колли
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- ПММонтажёр
Пол
Мартин Смит
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис