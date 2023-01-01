Биография

Мелисса Лео — американская актриса и продюсер. Обладательница премий «Оскар» и «Эмми». Родилась в Нью-Йорке 14 сентября 1960 года. О ее детстве и становлении известно мало. Она поступила в Нью-Йоркский государственный университет, но бросила учебу, решив связать свою жизнь с кино. Дебютировала на телеэкранах в середине 80-х годов. Ее первым проектом была мыльная опера «Все мои дети». Сейчас в фильмографии Мелиссы Лео более сотни картин, среди которых: «Полиция Майами: Отдел нравов», «Закон и порядок», «Убойный отдел», «Скарлетт», «C.S.I.: Место преступления», «Закон и порядок. Преступное намерение», «Детектив Раш», «Вероника Марс», «Мыслить как преступник», «Акула», «Всё путём», «Луи», «Между пространством», «Тримей», «Приговор», «Милдред Пирс», «Экипаж», «Обливион», «Пленницы», «Игра на понижение», «Сноуден», «Я знаю, что это правда» и «Команда зачистки».