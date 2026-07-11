Одиноки вместе (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Джун арендует домв пригороде Нью-Йорка, чтобы провести внем отпуск сосвоим парнем. Приехав наместо, онаобнаруживает, чтов доме ужеживет некий Чарли. Молодые люди вынуждены уживаться вместе довыяснения обстоятельств, когда неожиданно дляних самих между ними вспыхивают чувства. Ситуация осложняется внезапным приездом парня Джун.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Кэти
Холмс
- Актриса
Кэти
Холмс
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- Актриса
Мелисса
Лео
- НБАктёр
Нил
Бен-Ари
- МААктёр
Майк
Айвсон
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- НДАктриса
Никки
Дельмонико
- ТХАктёр
Томас
Хац
- СЛАктриса
Сандра
Лукас
- Сценарист
Кэти
Холмс
- ДБПродюсер
Джордан
Бекман
- Продюсер
Кэти
Холмс
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ШСПродюсер
Шон
Сангани
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЛКХудожник
Люк
Карр
- САМонтажёр
Сандра
Адер
- ГРКомпозитор
Грэм
Рейнольдс