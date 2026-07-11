Одиноки вместе
Wink
Фильмы
Одиноки вместе
2022, Alone Together
Мелодрама, Драма95 мин16+
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Одиноки вместе (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Джун арендует домв пригороде Нью-Йорка, чтобы провести внем отпуск сосвоим парнем. Приехав наместо, онаобнаруживает, чтов доме ужеживет некий Чарли. Молодые люди вынуждены уживаться вместе довыяснения обстоятельств, когда неожиданно дляних самих между ними вспыхивают чувства. Ситуация осложняется внезапным приездом парня Джун.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одиноки вместе»