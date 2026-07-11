Джун арендует домв пригороде Нью-Йорка, чтобы провести внем отпуск сосвоим парнем. Приехав наместо, онаобнаруживает, чтов доме ужеживет некий Чарли. Молодые люди вынуждены уживаться вместе довыяснения обстоятельств, когда неожиданно дляних самих между ними вспыхивают чувства. Ситуация осложняется внезапным приездом парня Джун.

