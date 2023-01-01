Никита Прозоровский
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 17 октября 1955 г. (69 лет)
Биография
Никита Прозоровский — актер, певец, артист озвучивания. Родился в 1955 году. После школы работал монтером сценического оборудования в Театре на Таганке. Театральный вуз окончил в 1983-ом, вернулся в свой театр актером. В разные годы ставил спектакли и исполнял роли на других московских площадках. Первую кинематографическую роль Прозоровский сыграл в 1984 году. Озвучиванием увлекся через десять лет после окончания театрального училища. В фильмах и сериалах Прозоровскому предлагают играть в эпизодах. С каждой ролью актер справляется безупречно. Его Павел Кушнарев в сериале «Господа-товарищи» — рассудительный, но эмоциональный профессор, а хирург Бабич в детективе «По ту сторону смерти» последователен и убедителен. Львиную долю таланта актер отдает дублированию. Он стал голосом Гэри Олдмена, Роберта де Ниро, Бена Кингсли. Он озвучил десятки отечественных проектов и многие сотни зарубежных фильмов. Особое удовольствие актер испытывает во время работы над мультипликационными героями. Количество озвученных им компьютерных игр не поддается подсчету! Даже виртуальный робот, помогающий клиентам банка Тинькофф, говорит голосом Никиты Юрьевича!
Фильмография
Актёр
- 8.1
Конклав2024, 115 мин
- 8.6
Последний дракон2024, 94 мин
- 8.6
Первый день моей жизни2023, 116 минБесплатно
- 8.0
По Фрейду2023, 101 мин
- 6.5
Гардемарины 1787. Война2023, 93 минБесплатно
- 8.8
Шимми: Первый король обезьян2023, 97 минБесплатно
- 8.8
Мистер Блейк к вашим услугам2023, 105 минБесплатно
- 7.4
Белое пластиковое небо2023, 107 мин
- 7.9
Мое преступление2023, 98 минБесплатно
- 7.2
Быть Сальвадором Дали2022, 96 мин
- 7.5
Белый слон2022, 88 мин
- 7.9
Мегрэ и таинственная девушка2022, 84 минБесплатно
- 6.0
Семь лиц Джейн2022, 85 минБесплатно
- 6.8
Байки на Хэллоуин2022, 108 минБесплатно
- 8.9
Черный ящик2021, 124 мин
- 9.0
Мой любимый враг2021, 98 мин
- 8.4
Пылающее море2021, 101 мин
- 6.8
Закат2021, 78 мин
- 7.7
Дьяволик2021, 133 минБесплатно
- 6.9
Главная роль2021, 108 мин