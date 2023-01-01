Биография

Никита Прозоровский — актер, певец, артист озвучивания. Родился в 1955 году. После школы работал монтером сценического оборудования в Театре на Таганке. Театральный вуз окончил в 1983-ом, вернулся в свой театр актером. В разные годы ставил спектакли и исполнял роли на других московских площадках. Первую кинематографическую роль Прозоровский сыграл в 1984 году. Озвучиванием увлекся через десять лет после окончания театрального училища. В фильмах и сериалах Прозоровскому предлагают играть в эпизодах. С каждой ролью актер справляется безупречно. Его Павел Кушнарев в сериале «Господа-товарищи» — рассудительный, но эмоциональный профессор, а хирург Бабич в детективе «По ту сторону смерти» последователен и убедителен. Львиную долю таланта актер отдает дублированию. Он стал голосом Гэри Олдмена, Роберта де Ниро, Бена Кингсли. Он озвучил десятки отечественных проектов и многие сотни зарубежных фильмов. Особое удовольствие актер испытывает во время работы над мультипликационными героями. Количество озвученных им компьютерных игр не поддается подсчету! Даже виртуальный робот, помогающий клиентам банка Тинькофф, говорит голосом Никиты Юрьевича!