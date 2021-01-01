Черный ящик
Wink
Фильмы
Черный ящик
8.92021, Boîte noire
Детективы, Триллеры124 мин18+
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Черный ящик (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Все не то, чем кажется. Французский триллер об авиакатастрофе и тех, кто в ней замешан.

Над Альпами терпит крушение самолет, который перед полетом был в идеальном состоянии. Несколько агентов получают задание расследовать аварию; один из них — Матье Вассер. Он не верит в случайности, а кроме того, обладает гиперчувствительным слухом. Спасателям и следователям удается найти черный ящик самолета, и поиски начинаются. Вскоре благодаря анализу записей Матье понимает, что крушение вовсе не было случайным. Его версии не верят, и тогда агент решает добиться правды самостоятельно.

Кто настоящий виновник трагедии и получится ли у Матье доказать свою правоту и не пострадать? Смотреть фильм «Черный ящик» онлайн можно на нашем видеосервисе.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный ящик»

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