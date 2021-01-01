Черный ящик (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Все не то, чем кажется. Французский триллер об авиакатастрофе и тех, кто в ней замешан.
Над Альпами терпит крушение самолет, который перед полетом был в идеальном состоянии. Несколько агентов получ�ают задание расследовать аварию; один из них — Матье Вассер. Он не верит в случайности, а кроме того, обладает гиперчувствительным слухом. Спасателям и следователям удается найти черный ящик самолета, и поиски начинаются. Вскоре благодаря анализу записей Матье понимает, что крушение вовсе не было случайным. Его версии не верят, и тогда агент решает добиться правды самостоятельно.
Кто настоящий виновник трагедии и получится ли у Матье доказать свою правоту и не пострадать? Смотреть фильм «Черный ящик» онлайн можно на нашем видеосервисе.
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Информация
Рейтинг
- ЯГРежиссёр
Ян
Гозлан
- Актёр
Пьер
Нинэ
- ЛдАктриса
Лу
де Лааж
- Актёр
Андре
Дюссолье
- СПАктёр
Себастьен
Пудеру
- ОРАктёр
Оливье
Рабурден
- ГМАктёр
Гийом
Марке
- МДАктёр
Мехди
Джаади
- ЭААктриса
Энн
Азулай
- ОРАктёр
Орельен
Рекуан
- ГДАктёр
Грегори
Деранжер
- НБСценарист
Николя
Бове-Леврар
- ЯГСценарист
Ян
Гозлан
- ЖГСценарист
Жереми
Гез
- МВПродюсер
Матиас
Вебер
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Игорь
Гордин
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби