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Фильмы
Черный ящик
Актёры и съёмочная группа фильма «Черный ящик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный ящик»

Режиссёры

Ян Гозлан

Ян Гозлан

Yann Gozlan
Режиссёр

Актёры

Пьер Нинэ

Пьер Нинэ

Pierre Niney
АктёрMathieu Vasseur
Лу де Лааж

Лу де Лааж

Lou de Laâge
АктрисаNoémie Vasseur
Андре Дюссолье

Андре Дюссолье

André Dussollier
АктёрPhilippe Rénier
Себастьен Пудеру

Себастьен Пудеру

Sébastien Pouderoux
АктёрXavier Renaud (в титрах: Sébastien Pouderoux de la Comédie Française)
Оливье Рабурден

Оливье Рабурден

Olivier Rabourdin
АктёрVictor Pollock
Гийом Марке

Гийом Марке

Guillaume Marquet
АктёрBalsan
Мехди Джаади

Мехди Джаади

Mehdi Djaadi
АктёрSamir Jellab
Энн Азулай

Энн Азулай

Anne Azoulay
АктрисаCaroline Delmas
Орельен Рекуан

Орельен Рекуан

Aurélien Recoing
АктёрClaude Varins
Грегори Деранжер

Грегори Деранжер

Grégori Derangère
АктёрAlain Roussin

Сценаристы

Николя Бове-Леврар

Николя Бове-Леврар

Nicolas Bouvet-Levrard
Сценарист
Ян Гозлан

Ян Гозлан

Yann Gozlan
Сценарист
Жереми Гез

Жереми Гез

Jérémie Guez
Сценарист

Продюсеры

Матиас Вебер

Матиас Вебер

Matthias Weber
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Хазов

Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Игорь Гордин

Игорь Гордин

Актёр дубляжа

Композиторы

Филипп Ромби

Филипп Ромби

Philippe Rombi
Композитор