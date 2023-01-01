Биография

Игорь Гордин – актер кино и театра, снимавшийся в советских и российских фильмах. За свою деятельность и вклад в развитие кинематографа получил звание заслуженного артиста РФ. Игорь родился в семье советских инженеров и, по замыслу родителей, должен был продолжить семейное дело. Однако втайне от отца и матери он с восьмого класса посещал театральную студию и играл в спектаклях ТЮТа, где превосходно проявлял себя. И хотя по настоянию родителей молодой Игорь все же окончил институт, получив специальность «физик-ядерщик», творчество он не бросил и выучился на актера в ГИТИСе. В театре Гордин нашел свою судьбу: получил интересные роли, влился в творческий коллектив, а кроме того, в МТЮЗе он познакомился с Юлией Меньшовой, на которой счастливо женат уже много лет. Первые роли Игорь Гордин сыграл именно в судьбоносном МТЮЗе в конце восьмидесятых. Всего в его активе – порядка трех десятков театральных ролей. А вот в кино он дебютировал позже. Первый фильм с Игорем Гординым вышел в 2002 году. Актер снимался в лентах самых различных жанров, от комедии до драмы. Всего на его счету – более сорока картин. Последняя, «Заступники», была снята в 2019 году.