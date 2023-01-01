Плевако (сериал, 2024) смотреть онлайн

«Плевако», сериал 2024 года — это детективная драма, действие которой разворачивается в Москве второй половины XIX века и рассказывает историю выдающегося адвоката Николая Федоровича �Плевако.



Плевако находится на вершине своей славы. Он блестящий юрист, способный выиграть, казалось бы, безнадежные дела благодаря острому уму, жизненному опыту и невероятному ораторскому таланту. Он умеет простым и понятным языком донести суть самых сложных юридических тонкостей, что позволяет ему добиваться оправдательных приговоров и смягчения наказаний для своих подзащитных. Однако, несмотря на профессиональный успех, Плевако — человек тщеславный и самоуверенный, что приводит к тому, что он наживает себе влиятельных врагов и не подозревает, что его мир вскоре начнет рушиться.



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