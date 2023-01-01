Плевако (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Плевако
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Плевако
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Плевако
Сезон 1 Серия 3
- 18+7июля
Плевако
Сезон 1 Серия 4
- 18+14июля
Плевако
Сезон 1 Серия 5
- 18+21июля
Плевако
Сезон 1 Серия 6
- 18+28июля
Плевако
Сезон 1 Серия 7
- 18+4августа
Плевако
�Сезон 1 Серия 8
- 18+11августа
Плевако
Сезон 1 Серия 9
- 18+18августа
Плевако
Сезон 1 Серия 10
О сериале
«Плевако», сериал 2024 года — это детективная драма, действие которой разворачивается в Москве второй половины XIX века и рассказывает историю выдающегося адвоката Николая Федоровича �Плевако.
Плевако находится на вершине своей славы. Он блестящий юрист, способный выиграть, казалось бы, безнадежные дела благодаря острому уму, жизненному опыту и невероятному ораторскому таланту. Он умеет простым и понятным языком донести суть самых сложных юридических тонкостей, что позволяет ему добиваться оправдательных приговоров и смягчения наказаний для своих подзащитных. Однако, несмотря на профессиональный успех, Плевако — человек тщеславный и самоуверенный, что приводит к тому, что он наживает себе влиятельных врагов и не подозревает, что его мир вскоре начнет рушиться.
Сможет ли Николай Федорович, будучи гением юриспруденции, выпутаться из паутины интриг и сохранить свою жизнь, оставаясь при этом верным принципам? Приглашаем смотреть сериал «Плевако» в онлайн-кинотеатр Wink.
Все сезоны сериала Плевако смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Анна
Матисон
- Актёр
Сергей
Безруков
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актриса
Зоя
Бербер
- ОСАктёр
Олег
Савцов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Игорь
Гордин
- КТАктриса
Ксения
Трейстер
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Анна
У�колова
- Актриса
Елена
Морозова
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Сергей
Барковский
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ЕШАктёр
Евгений
Шварц
- Актёр
Михаил
Коновалов
- СШАктёр
Сергей
Шкода
- Актриса
Алиса
Клагиш
- ДБАктёр
Даниил
Быстрозоров
- АСАктёр
Александр
Судницин
- Актёр
Вадим
Пироженко
- СВАктёр
Сергей
Вагин
- АМАктёр
Александр
Мазаев
- ЯУАктриса
Яна
Ульянова
- АПАктриса
Алиса
Прохорова
- ЖБАктриса
Жанна
Базаева
- АБАктриса
Анна
Базаева
- ТПАктёр
Тимофей
Попович
- Сценарист
Анна
Матисон
- СМСценарист
Савва
Минаев
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- Продюсер
Давид
Кочаров
- МКПродюсер
Марина
Катая
- Продюс�ер
Сергей
Безруков
- ЯДПродюсер
Яков
Дубровский
- ЗБПродюсер
Зула
Бадмаева
- ОМПродюсер
Ольга
Митина
- ТШХудожник
Ти�мур
Шагиахмедов
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- Художник
Владимир
Никифоров
- ОМХудожница
Ольга
Михайлова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- АКМонтажёр
Александр
Кошелев
- МСМонтажёр
Мария
Сидельникова
- ГМОператор
Генрих
Медер
- ПБОператор
Павел
Беклемишев
- ТЭКомпозитор
Тимур
Эзугбая