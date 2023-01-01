Биография

Елена Морозова — актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ. Лауреатка премий «Триумф» и «Чайка», приза фестиваля «Литература и кино». Родилась в Москве 15 мая 1973 года. Морозова родилась в семье режиссера Бориса Григорьева. Впервые снялась в кино в восьмилетнем возрасте в детской приключенческой комедии «Руки вверх!». В 1996 году она стала выпускницей Школы-студии МХАТ. В 1997 году на сцене Театра Станиславского Елена сыграла в спектакле «Укрощение строптивой». После окончания театральной студии одной из первых киноработ Елены Морозовой стала роль в фильме «Дневник его жены». В 2004 году актриса снялась в дебютной картине Анны Меликян «Марс», а в 2006-м — в черной комедии «Изображая жертву», которая получила четыре номинации на «Золотого орла» и пять номинаций на премию «Ника». В фильме Елене досталась роль девушки главного героя. Актриса снялась в нескольких популярных сериалах: «Каменская – 2», «Барвиха», «Красная королева», «Доктор Рихтер».