Елена Морозова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 15 мая 1973 г. (51 год)
Биография
Елена Морозова — актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ. Лауреатка премий «Триумф» и «Чайка», приза фестиваля «Литература и кино». Родилась в Москве 15 мая 1973 года. Морозова родилась в семье режиссера Бориса Григорьева. Впервые снялась в кино в восьмилетнем возрасте в детской приключенческой комедии «Руки вверх!». В 1996 году она стала выпускницей Школы-студии МХАТ. В 1997 году на сцене Театра Станиславского Елена сыграла в спектакле «Укрощение строптивой». После окончания театральной студии одной из первых киноработ Елены Морозовой стала роль в фильме «Дневник его жены». В 2004 году актриса снялась в дебютной картине Анны Меликян «Марс», а в 2006-м — в черной комедии «Изображая жертву», которая получила четыре номинации на «Золотого орла» и пять номинаций на премию «Ника». В фильме Елене досталась роль девушки главного героя. Актриса снялась в нескольких популярных сериалах: «Каменская – 2», «Барвиха», «Красная королева», «Доктор Рихтер».
Фильмография
Актриса
- 8.4
Библиотекарь2023
- 6.5
Кислота2018, 93 минБесплатно
- 7.5
Разбуди меня2016, 91 мин
- 8.5
Детка2012Бесплатно
- 8.5
Я буду рядом2012, 95 минБесплатно
- 7.0
Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся!2008, 82 минБесплатно
- 8.2
Смокинг по-рязански2007, 92 минБесплатно
- 7.7
Изображая жертву2006, 100 минБесплатно
- 8.3
Дневник его жены2000, 103 минБесплатно
- 7.9
Руки вверх!1981, 63 минБесплатно