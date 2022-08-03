Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.02008, Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся!
Мелодрама, Комедия82 мин18+
О фильме
Новая любовь нашла главного героя фильма Алексея в лесном поселке, куда он приехал как менеджер, покупать лес. У него через месяц свадьба в городе, причем женой должна стать дочь его начальника, крупного бизнесмена. Но, видимо, не судьба. Здесь в леспромхозе трудится удивительная девушка Вера, и случайная встреча, возможно, станет их судьбой.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Елена
Морозова
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- ОААктёр
Олег
Андреев
- КНАктриса
Ксения
Назарова
- ВБАктёр
Виталий
Батогов
- ТТАктриса
Татьяна
Тузова
- ЕМАктриса
Елена
Миронова
- НСАктриса
Нина
Семенова
- ЛБАктриса
Лидия
Байрашевская
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МУПродюсер
Максим
Уханов
- ППХудожница
Полина
Петелина
- АСОператор
Алексей
Солодов