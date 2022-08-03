Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся!
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Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся!

Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.02008, Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся!
Мелодрама, Комедия82 мин18+

О фильме

Новая любовь нашла главного героя фильма Алексея в лесном поселке, куда он приехал как менеджер, покупать лес. У него через месяц свадьба в городе, причем женой должна стать дочь его начальника, крупного бизнесмена. Но, видимо, не судьба. Здесь в леспромхозе трудится удивительная девушка Вера, и случайная встреча, возможно, станет их судьбой.

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся!»