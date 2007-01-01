Смокинг по-рязански (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Выиграв конкурс красоты в своем родном Галушкино, Инна отправляется в Москву покорять мир высокой моды. В Московском доме моделей «мисс Галушкино» сразу отсеивают. Однако если бы не этот неудачный столичный дебют, девушку, возможно, никогда бы не увидел молодой кутюрье Эжен Пахмутов. Он на свой страх и риск предлагает неопытной модели Инне поучаствовать в показе коллекции одежды, которую сам создал. На первом же дефиле происходит конфуз: на глазах у зрителей лопается бретелька платья, которое демонстрирует публике Инна. И модельер, и модель совершенно уверены, что это провал. Но на деле все складывается иначе - Инну и Эжена всюду приглашают, теперь они по-настоящему знамениты.
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- МКАктриса
Мария
Кононова
- АСАктёр
Александр
Серов-Останкинский
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- ЛБАктриса
Лариса
Баранова
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- Актриса
Елена
Морозова
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- НУАктриса
Наталья
Унгард
- АОАктриса
Алена
Олькина
- ВФАктёр
Владимир
Фирсов
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- ЮТСценарист
Юрий
Тимошенков
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- ВЭКомпозитор
Владимир
Эглитис