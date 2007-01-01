Смокинг по-рязански (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Выиграв конкурс красоты в своем родном Галушкино, Инна отправляется в Москву покорять мир высокой моды. В Московском доме моделей «мисс Галушкино» сразу отсеивают. Однако если бы не этот неудачный столичный дебют, девушку, возможно, никогда бы не увидел молодой кутюрье Эжен Пахмутов. Он на свой страх и риск предлагает неопытной модели Инне поучаствовать в показе коллекции одежды, которую сам создал. На первом же дефиле происходит конфуз: на глазах у зрителей лопается бретелька платья, которое демонстрирует публике Инна. И модельер, и модель совершенно уверены, что это провал. Но на деле все складывается иначе - Инну и Эжена всюду приглашают, теперь они по-настоящему знамениты.



Смокинг по-рязански смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.