Смокинг по-рязански
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Смокинг по-рязански

Смокинг по-рязански (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.22007, Смокинг по-рязански
Мелодрамы, Комедии92 мин16+

Сюжет

Выиграв конкурс красоты в своем родном Галушкино, Инна отправляется в Москву покорять мир высокой моды. В Московском доме моделей «мисс Галушкино» сразу отсеивают. Однако если бы не этот неудачный столичный дебют, девушку, возможно, никогда бы не увидел молодой кутюрье Эжен Пахмутов. Он на свой страх и риск предлагает неопытной модели Инне поучаствовать в показе коллекции одежды, которую сам создал. На первом же дефиле происходит конфуз: на глазах у зрителей лопается бретелька платья, которое демонстрирует публике Инна. И модельер, и модель совершенно уверены, что это провал. Но на деле все складывается иначе - Инну и Эжена всюду приглашают, теперь они по-настоящему знамениты.

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Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Смокинг по-рязански»

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