Биография

Алена Олькина – актриса кино и театра. Большинство проектов в области кинематографа – телесериалы в жанрах драма и мелодрама. Родилась в 1989 году. Актерскому мастерству обучалась в РАТИ-ГИТИС на факультете режиссуры. В 2013 году получила диплом ВГИКа. После выпуска работала актрисой в «Театре Луны». Дипломные работы актрисы – игра в постановках «Под холщовыми небесами» и «Касатка». Многие роли Алены Олькиной в кино – второстепенные персонажи в популярных телевизионных сериалах. Сотрудничала с такими режиссерами, как Андрей Селиванов и Наталия Микрюкова. Часто снимается в кинопроектах вместе с актерами Виктором Полторацким, Андреем Балякиным и Юрием Гумировым. Также имеет совместные проекты с продюсерами Александром Кушаевым и Ириной Смирновой. Одними из первых работ в области кинематографа стали небольшие роли в телесериалах «Адвокат» (2004-2017) и «Детективы» (2006). Затем последовали съемки в сериалах «Понять. Простить» (2006-2014), «След» (2007-2020) и «Родные и близкие» (2007). Наиболее известные фильмы Алены Олькиной – телевизионные сериалы «Склифосовский» (2012), «Екатерина. Взлет» (2016) и «Отдел» (2010). Также играла в таких проектах, как «Универ», «Две сестры» и «Змеи и лестницы».