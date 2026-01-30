Сестры по любви (сериал, 2025) смотреть онлайн

Жизнь сестёр Светланы и Дианы Быстровых резко меняется после смерти матери. Оказавшись перед лицом финансовых трудностей, долгов и угрозы потерять отчий дом, девушки вынуждены вернуться в родной город, где их ждут не только воспоминания о прошлом, но и новые серьезные испытания. Старшая Светлана — ответственная и целеустремленная, но замкнутая в себе, привыкшая все решать самостоятельно. Младшая Диана — эмоциональная и импульсивная, но ранимая, чувствующая себя брошенной и непонятой.



В их жизни появляются двое мужчин: кардиолог Алексей, лечивший их мать, и бизнесмен Олег. Алексей становится для Светланы опорой и голосом разума, помогая ей разобраться в семейных тайнах, а обаятельный и загадочный Олег втягивает обеих сестёр в сложную игру, не подозревая, что сам является частью их семьи.

