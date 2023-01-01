Биография

Георгий Тополага – актер театра и кино. Появился на свет 1 апреля 1965 года. В 1988 году выпустился из Государственного института искусств, Воронеж. Сразу же был приглашен в Экспериментальный театр Владивостока, где работал на протяжении 10 лет. В 2000 году был приглашен в состав труппы «Сатирикон», которым руководил Константин Райкин. Первую роль Георгий Тополага получил в достаточно юном возрасте, снявшись в эпизоде картины «Друг». Актер дважды состоял в браке. С первой женой у них родилось двое детей – Юлиана и Арсений. Второй раз женился в 2011 году. Сейчас счастлив в браке. С 2001 года начали активно на экранах появляться фильмы Георгия Тополаги. Изначально режиссеры доверяли ему исключительно эпизодические роли, но потом, оценив его потенциал, начали предлагать ключевые роли. Повышенный интерес со стороны зрителей и режиссеров пришел после выхода на экраны сериала «Пятницкий», где актеру доверили одну из главных ролей. Кроме того, его можно увидеть в таких картинах: «Бигль», «Господа-товарищи», «Земский доктор», «Саша добрый, Саша злой», «Кулагин и партнеры», «Молодые и злые», «Пыльная работа», «Пока цветет папоротник» и множестве других.