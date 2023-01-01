Мезальянс
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Мезальянс

Мезальянс (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.12013, Мезальянс 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Костик – москвич и «тепличный» мальчик. Его тетя Алла Даниловна, доктор наук и великая эстетка, озабочена поиском достойной партии для ветреного племянника. Подруга Костика Майя тетю категорически не устраивает – по ее мнению, девушка слишком проста.

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5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мезальянс»

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