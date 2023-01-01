Биография

Наталья Батрак – украинская и российская актриса кино и театра. Родилась в УССР, в городе Одессе 16 октября 1959 года. С ранних лет будущая актриса интересовалась театром и мечтала связать с ним свою жизнь. После окончания школы уехала в Москву, где подала документы в ГИТИС на актерский факультет. Успешно окончив вуз в 1986 году, вернулась в Одессу, где получила работу в труппе Одесского русского драмтеатра имени Иванова, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Натальи Батрак. Также периодически принимала участие в спектаклях театра «Центр драматургии и режиссуры». Свою частную жизнь актриса предпочитает не комментировать, о наличии у нее семьи ничего не известно. Впервые появилась на экране еще во время учебы в вузе, дебютной для Батрак стала картина одесского производства «Зеленый фургон», вышедшая в 1983 году. До распада СССР сыграла еще в нескольких лентах, однако большой известности они не принесли. Активно сниматься актриса начала уже в двухтысячные годы, к самым заметным фильмам и сериалам с Натальей Батрак можно отнести «Мезальянс», «Долгий путь домой», «Фурцева». Чаще всего актриса играет небольшие или даже эпизодические, но характерные и запоминающиеся роли. Всего в ее послужном списке почти сотня картин.