Незабудки (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Алена, юная, наивная девушка из маленького городка, недавно окончила школу и готовится к экзаменам в московскую консерваторию. Однако все планы рушит первая и, к несчастью, безответная любовь: Алена теряет голову от офицера Артема. Ему же совсем не до чувств едва знакомой девушки – у него своя жизнь и своя любовная драма.. Вероятно, героиня уехала бы в Москву и начала всe заново, если бы Артема, капитана с безупречной репутацией, по ложному доносу не отправили в тюрьму. Узнав об этом, романтичная Алена отправляется в ссылку за любимым, которому она вовсе не нужна…



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