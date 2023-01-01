Биография

Дарья Иванова — российская актриса театра и кино. Родилась в Якутии 23 июля 1986 года. В 2008 году Дарья закончила актерский факультет в ВТУ им. Щепкина. В 2016 году сыграла Марию Миронову в спектакле «Капитанская дочка» по роману Пушкина, за что получила письменную благодарность от Митрополита Курского и Рыльского. Поначалу Дарья Иванова получала небольшие роли в кино. Дебютной работой актрисы стали съемки в сериале «Путейцы». Первая слава к ней пришла после главной роли в ленте «Любовь — не то, что кажется», а в 2011 году Иванова успешно сыграла Варвару Захарову в детективе «Метод Лавровой». Последним громким проектом с участием Дарьи стала многосерийная лента «Начальник разведки» 2022 года.