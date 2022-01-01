Физфак
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Физфак
7.82022, Физфак
Триллеры76 мин18+

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Физфак (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Молодежный триллер о студентах, в котором играют реальные студенты. Дебют четверокурсников РГИСИ в картине своего мастера, режиссера Алексея Козлова. Харизматичный разгильдяй Макс и типичный «ботаник» Тема учатся на физическом факультете и дружат, несмотря на разность характеров. Однажды они придумывают мошенническую схему по поступлению в престижные вузы, чтобы обогащаться за счет наивных абитуриентов. Однако по мере развития совместного бизнеса между друзьями становится все больше разногласий, которые усиливаются, когда у парней появляются девушки. Чтобы узнать, чем закончится афера Темы и Макса, нужно смотреть онлайн фильм «Физфак» (2022) в сервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Физфак»

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