Физфак (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Молодежный триллер о студентах, в котором играют реальные студенты. Дебют четверокурсников РГИСИ в картине своего мастера, режиссера Алексея Козлова. Харизматичный разгильдяй Макс и типичный «ботаник» Тема учатся на фи�зическом факультете и дружат, несмотря на разность характеров. Однажды они придумывают мошенническую схему по поступлению в престижные вузы, чтобы обогащаться за счет наивных абитуриентов. Однако по мере развития совместного бизнеса между друзьями становится все больше разногласий, которые усиливаются, когда у парней появляются девушки. Чтобы узнать, чем закончится афера Темы и Макса, нужно смотреть онлайн фильм «Физфак» (2022) в сервисе Wink.



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