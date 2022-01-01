Физфак (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Молодежный триллер о студентах, в котором играют реальные студенты. Дебют четверокурсников РГИСИ в картине своего мастера, режиссера Алексея Козлова. Харизматичный разгильдяй Макс и типичный «ботаник» Тема учатся на фи�зическом факультете и дружат, несмотря на разность характеров. Однажды они придумывают мошенническую схему по поступлению в престижные вузы, чтобы обогащаться за счет наивных абитуриентов. Однако по мере развития совместного бизнеса между друзьями становится все больше разногласий, которые усиливаются, когда у парней появляются девушки. Чтобы узнать, чем закончится афера Темы и Макса, нужно смотреть онлайн фильм «Физфак» (2022) в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- АЦАктёр
Артем
Цидилов
- ОПАктёр
Олег
Пальвинский
- АБАктриса
Анастасия
Батанова
- ДНАктриса
Дарья
Нагибина
- ГМАктёр
Георгий
Мочалов
- ММАктриса
Мария
Мельникова
- Актриса
Дарья
Иванова
- АКАктриса
Анастасия
Курочкина
- ВКАктёр
Владислав
Комаров
- ТЛАктриса
Татьяна
Лукасевич
- АКСценарист
Алексей
Козлов
- ИЛСценарист
Иван
Лырчиков
- АКПродюсер
Алексей
Козлов
- ЕГПродюсер
Елена
Громова
- АДПродюсер
Антон
Дементьев
- ИПОператор
Иван
Пономарев
- ВТОператор
Вячеслав
Тюрин
- АККомпозитор
Александр
Карпов