Братские узы (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.22014, Братские узы 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Что важнее – любовь или призвание? Ксюше не нужно выбирать. Ведь у нее есть искренне любящий Саша и любимая работа – в кардиологии Московской больницы. Более того, у нее, простой девушки из Саратова, есть воплощенная мечта – она студентка московского медицинского института. Но ее счастье не длится вечно. Умирает Ксюшин папа. Когда Ксюша уезжает на похороны, подруга Яна и начальница Калинина распускают сплетни, что Ксюша – любовница главврача Слепенкова. И самое страшное, что этим наветам верит Саша…
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Информация
СтранаРоссия, Украина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ВХРежиссёр
Владимир
Харченко-Куликовский
- ЛБАктриса
Люба
Баханкова
- Актёр
Иван
Жидков
- Актёр
Денис
Косяков
- Актриса
Дарья
Иванова
- Актриса
Наталия
Денисенко
- ИМАктриса
Инна
Мирошниченко
- ОТАктёр
Олег
Треповский
- МБАктриса
Маргарита
Бурковская
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ФГАктриса
Фатима
Горбенко
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ЮБХудожница
Юлия
Балан
- ГСХудожница
Галина
Сальникова
- АКМонтажёр
Андрей
Косинский
- ЕАОператор
Евгений
Адаменко
- ЮАКомпозитор
Юрий
Алябов