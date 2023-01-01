Братские узы (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Что важнее – любовь или призвание? Ксюше не нужно выбирать. Ведь у нее есть искренне любящий Саша и любимая работа – в кардиологии Московской больницы. Более того, у нее, простой девушки из Саратова, есть воплощенная мечта – она студентка московского медицинского института. Но ее счастье не длится вечно. Умирает Ксюшин папа. Когда Ксюша уезжает на похороны, подруга Яна и начальница Калинина распускают сплетни, что Ксюша – любовница главврача Слепенкова. И самое страшное, что этим наветам верит Саша…



Все сезоны сериала Братские узы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.