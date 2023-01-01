Биография

Наталия Денисенко — украинская актриса театра и кино, телеведущая, диктор. Родилась в Чернигове 17 декабря 1989 года. Будущая артистка получила образование телережиссера — в 2012 году окончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого, после чего стала работать на телевидении в качестве режиссера программ «Жизнь обычных людей» и «Люди, которые изменили мир». Появляться на экране Наталия Денисенко начала в 2011 году — ее дебютной работой стал сериал «Дневники Темного». Участие кинодеятельницы в сериале «Клан ювелиров» принесло артистке узнаваемость среди зрителей. В 2016 году Денисенко снова досталась главная роль — в многосерийной ленте «Раненое сердце». На данный момент актриса успела сняться в таких картинах, как «Водоворот», «Спецы», «Братские узы», «От любви до ненависти», «Тонкая работа», «За витриной», «Авантюра на двоих». Всего фильмография Наталии насчитывает 42 проекта.