Биография

Инна Мирошниченко – украинская актриса кино и театра. Родилась в Киеве 4 февраля 1969 года. Имеет почетное звание заслуженной артистки Украины. Еще с детства будущая актриса определилась с желаемой профессией и всегда была уверена в том, кем она хочет стать. Занималась в детской театральной студии, на сцене которой и были сыграны самые первые роли Инны Мирошниченко. Окончив школу, подала документы в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, успешно выпустившись из которого получила работу в Театре юного зрителя на Липках. Там появилась в спектаклях «Щелкунчик», «Рождественская ночь», «Чайка», «Добрый Хортон». Актриса состоит в браке, ее муж – бизнесмен. У пары есть взрослый сын. В кино дебютирвала в 1994 году, появившись в картине «Царевна» по мотивам известной повести Ольги Кобылянской. За следующие годы было сыграно еще несколько ролей, преимущественно небольших или эпизодических. Известность пришла к актрисе уже в 2000-е годы, когда она начала активно сниматься в украинских проектах. Зрители знают Инну Мирошниченко по фильмам и сериалам «Прощеное воскресенье», «Ловушка», «Ментовские войны. Одесса», «Подкидыши». На данный момент является востребованной сериальной актрисой, продолжает работать в театре.