Таблетка от слез (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лариса - молодая красивая студентка пединститута. И хотя у нее есть комната в общежитии, там она практически не появляется - вот уже почти год у нее длится роман с Ромой - москвичом из состоятельной семьи. Свое высшее образование Лариса скорее «домучивает ради корочки», ведь она уверена в том, ч�то ее любовь взаимна и до счастливого замужества рукой подать. Правда, в ее планы пока не входят совместные дети. Для Ларисы сейчас главное - посвятить всю себя Роме.







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