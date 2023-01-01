Биография

Дмитрий Блажко – российский актер кино и театра, также известен как телеведущий. Родился в городе Ленинграде 17 марта 1989 года. В детстве будущий актер увлекался цирковой акробатикой, после школы получил профессию фельдшера в Санкт-Петербургском медучилище. Тем не менее, устраиваться на работу по специальности не стал, а поступил в СПбГАТИ. Свои первые роли Дмитрий Блажко сыграл в ленинградском ТЮЗе еще в годы учебы в институте. После переехал в Москву, где какое-то время проработал ведущим на праздничных мероприятиях. Дебют актера в кино состоялся в 2009 году. Дмитрий Блажко не женат, личную жизнь предпочитает не комментировать. Известность пришла к актеру уже в Москве, после того как он исполнил одну из главных ролей в детективном сериале «Карпов». После были роли в таких проектах, как «Реальные пацаны», «На глубине», «Фантом». Один из самых заметных пунктов в карьере Дмитрия Блажко – сериал «Благими намерениями», где ему досталась главная роль. Актер часто снимается в телевизионных проектах, связанных с темой спорта или криминала, при этом благодаря своему цирковому прошлому он сам выполняет все опасные трюки и принципиально не пользуется услугами каскадеров.