2024, Роман с того света
Комедия, Фантастика95 мин18+
Фильм Роман с того света
О фильме
1989 год. Юный водитель мусоровоза и музыкант Рома, далёкий от идеалов добродетели, находит ковёр с мистическими свойствами, который переносит его в будущее, чтобы он мог исправить ошибки прошлого.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- КШРежиссёр
Константин
Шелягин
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- ИГАктёр
Игорь
Гаспарян
- КШАктёр
Константин
Шелягин
- МШАктриса
Маргарита
Шерш
- ННАктриса
Нелли
Неведина
- Актёр
Павел
Кассинский
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- Актёр
Иван
Моховиков
- ДАСценарист
Дмитрий
Артеев
- ИАПродюсер
Ирина
Алешина
- МГКомпозитор
Михаил
Гребенщиков