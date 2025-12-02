Фильм Роман с того света

Роман с того света
Роман с того света
2024, Роман с того света
Комедия, Фантастика95 мин18+
1989 год. Юный водитель мусоровоза и музыкант Рома, далёкий от идеалов добродетели, находит ковёр с мистическими свойствами, который переносит его в будущее, чтобы он мог исправить ошибки прошлого.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.5 КиноПоиск