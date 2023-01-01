Биография

Павел Кассинский – актер театра и кино, певец. На свет появился 17 августа 1976 года. Во время учебы в школе принимал участие в съемках детского киножурнала «Ералаш». На съемки «Ералаша» попал, не используя протекцию именитого отца. Получив на улице визитку, сам отправился на кастинг, где успешно прошел пробы. Всего ему доверили участие в 8 выпусках киножурнала. Первую роль Павел Кассинский получил в кино еще во время учебы в школе. Тогда он принял участие в картине «Мой муж – инопланетянин». Пытался поступить в Щукинское училище, но ему отказали. После чего поступил в медицинский, который бросил, поняв, что это не его. В конечном итоге окончил Институт телевидения. Личная жизнь актера складывается весьма успешно, он женат и вместе с супругой воспитывает двоих детей. С начала 2000-х на экранах начали появляться фильмы Павла Кассинского, где ему доверяли эпизодические роли. Чаще всего режиссеры отдают ему играть отрицательных героев. После съемок в сериале «Солдаты» к актеру повысился интерес среди режиссеров. Его можно увидеть в таких картинах: «Синие ночи», «Дом образцового содержания», «Тайный город», «Одна любовь на миллион», «Сматывай удочки».