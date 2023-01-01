Солдаты (сериал, 2004) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+50 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+50 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Буйная молодость, первая любовь и настоящая дружба. Захватывающий проект о жизни новобранцев в захолустной воинской части.
Группа призывников отправляется нести воинскую повинность на провинциальной базе. Двое друзей детства, Миша Медведев и Кузьма Соколов, по стечению обстоятельств снова встречаются спустя годы — им предстоит вместе привыкать к превратностям казарменной жизни, придиркам полковника и ностальгии по «нормальной» жизни, а еще встретить новых друзей. Новобранцы не унывают, ведь они молоды, полны сил и ожиданий. Кто-то мечтает о фронтовых подвигах, кто-то — о возвращении домой, а кто-то — о взаимной любви.
Что ждет Мишу и Кузьму в этом новом, неизведанном мире военных? Смотрите в яркой многосерийной драме «Солдаты». Сериал 2004 года доступен целиком на портале Wink.
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Информация
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- �Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов