Солдаты
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Солдаты (сериал, 2004) смотреть онлайн

9.52004, Солдаты 17 сезонов
Драмы, Комедии16+

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Сюжет

Буйная молодость, первая любовь и настоящая дружба. Захватывающий проект о жизни новобранцев в захолустной воинской части.

Группа призывников отправляется нести воинскую повинность на провинциальной базе. Двое друзей детства, Миша Медведев и Кузьма Соколов, по стечению обстоятельств снова встречаются спустя годы — им предстоит вместе привыкать к превратностям казарменной жизни, придиркам полковника и ностальгии по «нормальной» жизни, а еще встретить новых друзей. Новобранцы не унывают, ведь они молоды, полны сил и ожиданий. Кто-то мечтает о фронтовых подвигах, кто-то — о возвращении домой, а кто-то — о взаимной любви.

Что ждет Мишу и Кузьму в этом новом, неизведанном мире военных? Смотрите в яркой многосерийной драме «Солдаты». Сериал 2004 года доступен целиком на портале Wink.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»

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