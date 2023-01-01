Солдаты (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Буйная молодость, первая любовь и настоящая дружба. Захватывающий проект о жизни новобранцев в захолустной воинской части.



Группа призывников отправляется нести воинскую повинность на провинциальной базе. Двое друзей детства, Миша Медведев и Кузьма Соколов, по стечению обстоятельств снова встречаются спустя годы — им предстоит вместе привыкать к превратностям казарменной жизни, придиркам полковника и ностальгии по «нормальной» жизни, а еще встретить новых друзей. Новобранцы не унывают, ведь они молоды, полны сил и ожиданий. Кто-то мечтает о фронтовых подвигах, кто-то — о возвращении домой, а кто-то — о взаимной любви.



Что ждет Мишу и Кузьму в этом новом, неизведанном мире военных? Смотрите в яркой многосерийной драме «Солдаты». Сериал 2004 года доступен целиком на портале Wink.



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