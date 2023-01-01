Солдаты. Сезон 10
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10-й сезон

Солдаты (сериал, 2006) сезон 10 смотреть онлайн бесплатно

9.52006, Солдаты. Сезон 10 20 серий
Драмы, Военные16+

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Сюжет

Победитель получает все: конфликт переходит на политическую арену в новом сезоне драмы «Солдаты». Сериал 2004 года ждет вас на видеопортале Wink.

Колобков грезит о депутатском мандате и уверен в победе, но на его пути стоит заклятый враг. Медведев тоже не сидит сложа руки, но он привык бороться исключительно честными методами и ведет кампанию как профессионал. Колобковы вовсе не так щепетильны: в своем желании отомстить они не гнушаются даже самыми грязными способами. Это борьба не на жизнь, а на смерть — но в итоге ее исход определит лишь «фотофиниш»...

Кто наконец поквитается с противником и станет триумфатором на выборах и в жизни? Узнайте прямо сейчас, какой будет развязка — приглашаем вас на Wink смотреть «Солдаты». 10 сезон доступен полностью в отличном качестве на нашем видеосервисе.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»