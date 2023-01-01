Солдаты (сериал, 2006) сезон 10 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Победитель получает все: конфликт переходит на политическую арену в новом сезоне драмы «Солдаты». Сериал 2004 года ждет вас на видеопортале Wink.



Колобков грезит о депутатском мандате и уверен в победе, но на его пути стоит заклятый враг. Медведев тоже не сидит сложа руки, но он привык бороться исключительно честными методами и ведет кампанию как профессионал. Колобковы вовсе не так щепетильны: в своем желании отомстить они не гнушаются даже самыми грязными способами. Это борьба не на жизнь, а на смерть — но в итоге ее исход определит лишь «фотофиниш»...



Кто наконец поквитается с противником и станет триумфатором на выборах и в жизни? Узнайте прямо сейчас, какой будет развязка — приглашаем вас на Wink смотреть «Солдаты». 10 сезон доступен полностью в отличном качестве на нашем видеосервисе.



Сериал Солдаты 10 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем ка�честве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.