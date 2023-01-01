Биография

Иван Моховиков – российский актер кино и театра, продюсер спектаклей. Родился в городе Таллине в ЭССР 11 апреля 1979 года. Еще в детстве будущий актер решил пойти по стопам своего деда, известного в Таллине актера театра. В старших классах Моховиков занимался в театральной студии и готовился к поступлению в соответствующий вуз. Окончив школу, перебрался в Москву, где подал документы в ГИТИС. Свои первые профессиональные роли Иван Моховиков сыграл в театре РАМТ, куда был принят на работу после выпуска из института. Спустя несколько лет встал и по другую сторону занавеса, попробовав себя в качестве продюсера театра «Белорусский вокзал». Женат на актрисе Ольге Глушко, у супругов есть сын. На экране актер впервые появился в 2001 году, сыграв небольшую роль в картине «Гражданин начальник». Однако настоящий успех принес Ивану Моховикову сериал «Солдаты», стартовавший в 2004 году. Проект завоевал всенародную популярность и был продлен на множество сезонов, а Моховиков, как исполнитель одной из главных ролей, очень быстро стал знаменитым. К другим заметным картинам в карьере актера можно отнести «Дочки-матери», «Вий», «Танцы на высоте». Всего в послужном списке Моховикова более трех десятков фильмов и сериалов. Также появился в клипе российской группы «Юта».