Солдаты (сериал, 2006) сезон 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
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Солдаты
Сезон 9 Серия 1Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 2Бесплатно
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Сезон 9 Серия 3Бесплатно
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Сезон 9 Серия 4Бесплатно
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Сезон 9 Серия 5Бесплатно
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Сезон 9 Серия 6Бесплатно
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Сезон 9 Серия 7Бесплатно
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Сезон 9 Серия 8Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 9Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 10Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 11Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 12Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 13Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 15Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 16Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 17Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 18Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 19Бесплатно
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Солдаты
Сезон 9 Серия 20Бесплатно
О сериале
Что же будет дальше? Следите за развитием драмы в многосерийном проекте «Солдаты». Сериал 2004 года продолжает радовать фанатов — смотрите 9 сезон на портале Wink.
После разборок в прошлом Колобков чудом избегает командировки на Сахалин и остается в городе строить планы возмездия. В воинской части все по-старому: новобранцы справляются с непривычным бытом, офицеры строго воспитывают в них боевой дух, тем более что часть внезапно получила приказ о проведении очередных учений. Тем временем Дубина, Носова и чепочницу Зотову больше заботят сердечные дела. А Колобков между тем решает играть по-крупному: начать политическую карьеру в качестве депутата, не забывая, однако, об аптекарской, да и личной войне с Медведевым.
Кто из героев добьется успехов? Смотреть «Солдаты», 9 сезон, можно онлайн в отличном качестве на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов