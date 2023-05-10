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После разборок в прошлом Колобков чудом избегает командировки на Сахалин и остается в городе строить планы возмездия. В воинской части все по-старому: новобранцы справляются с непривычным бытом, офицеры строго воспитывают в них боевой дух, тем более что часть внезапно получила приказ о проведении очередных учений. Тем временем Дубина, Носова и чепочницу Зотову больше заботят сердечные дела. А Колобков между тем решает играть по-крупному: начать политическую карьеру в качестве депутата, не забывая, однако, об аптекарской, да и личной войне с Медведевым.



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