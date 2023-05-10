Солдаты. Сезон 9
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9-й сезон

Солдаты (сериал, 2006) сезон 9 смотреть онлайн

9.52006, Солдаты. Сезон 9 20 серий
Драма, Военный16+

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О сериале

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После разборок в прошлом Колобков чудом избегает командировки на Сахалин и остается в городе строить планы возмездия. В воинской части все по-старому: новобранцы справляются с непривычным бытом, офицеры строго воспитывают в них боевой дух, тем более что часть внезапно получила приказ о проведении очередных учений. Тем временем Дубина, Носова и чепочницу Зотову больше заботят сердечные дела. А Колобков между тем решает играть по-крупному: начать политическую карьеру в качестве депутата, не забывая, однако, об аптекарской, да и личной войне с Медведевым.

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия, Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»