Солдаты. Сезон 16
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Солдаты (сериал, 2009) сезон 16 смотреть онлайн

9.52009, Солдаты. Сезон 16 90 серий
Драмы, Военные16+

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Сюжет

И снова перемены: новобранцы сменят старшее поколение в новом сезоне драмы «Солдаты» — сериал 2004 года смотрите онлайн на Wink.

В новой части проекта дембель действительно неизбежен: из части уходят «деды», а им на смену в очередной раз приходят совсем зеленые призывники. Оставшиеся служаки не могут смириться с развязностью молодежи, не привыкшей к солдатской выдержке. Кроме конфликтов между возрастами, однако, в части, как всегда, не обходится без комичных ситуаций: потеря чемодана, продажа контрамарок, шведский стол для начальника — и как всегда, в центре буйной деятельности прапорщик Шматко.

Как новички будут привыкать к армейской жизни? Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — 16 сезон в отличном качестве уже ждет вас на видеосервисе Wink.

Сериал Солдаты 16 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»

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