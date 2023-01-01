Солдаты (сериал, 2009) сезон 16 смотреть онлайн

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И снова перемены: новобранцы сменят старшее поколение в новом сезоне драмы «Солдаты» — сериал 2004 года смотрите онлайн на Wink.



В новой части проекта дембель действительно неизбежен: из части уходят «деды», а им на смену в очередной раз приходят совсем зеленые призывники. Оставшиеся служаки не могут смириться с развязностью молодежи, не привыкшей к солдатской выдержке. Кроме конфликтов между возрастами, однако, в части, как всегда, не обходится без комичных ситуаций: потеря чемодана, продажа контрамарок, шведский стол для начальника — и как всегда, в центре буйной деятельности прапорщик Шматко.



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