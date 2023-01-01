Солдаты (сериал, 2009) сезон 16 смотреть онлайн
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Сюжет
И снова перемены: новобранцы сменят старшее поколение в новом сезоне драмы «Солдаты» — сериал 2004 года смотрите онлайн на Wink.
В новой части проекта дембель действительно неизбежен: из части уходят «деды», а им на смену в очередной раз приходят совсем зеленые призывники. Оставшиеся служаки не могут смириться с развязностью молодежи, не привыкшей к солдатской выдержке. Кроме конфликтов между возрастами, однако, в части, как всегда, не обходится без комичных ситуаций: потеря чемодана, продажа контрамарок, шведский стол для начальника — и как всегда, в центре буйной деятельности прапорщик Шматко.
Как новички будут привыкать к армейской жизни? Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — 16 сезон в отличном качестве уже ждет вас на видеосервисе Wink.
Сериал Солдаты 16 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на �видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов