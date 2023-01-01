Солдаты (сериал, 2004) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

Из «духов» в «черпаки»: продолжение истории о юных призывниках уже на Wink. Смотреть сериал «Солдаты» можно в отличном качестве на нашем видеопортале.



Прошел целый год службы новобранцев по призыву: все они сильно повзрослели, изменились и успели заработать авторитет. Но жизнь в казармах не становится спокойнее: коварный подполковник продолжает плести интриги, а сержант Медведев — бороться за свою даму сердца, медсестру части. Кроме нелегкой военной подготовки, призывники вынуждены разминать мускулы во время стычек с местными скинхедами, сбежавшими заключенными, а иногда — и на поле боя.



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