Солдаты. Сезон 2
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2-й сезон

Солдаты (сериал, 2004) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

9.52004, Солдаты. Сезон 2 16 серий
Драмы, Комедии16+

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О сериале

Из «духов» в «черпаки»: продолжение истории о юных призывниках уже на Wink. Смотреть сериал «Солдаты» можно в отличном качестве на нашем видеопортале.

Прошел целый год службы новобранцев по призыву: все они сильно повзрослели, изменились и успели заработать авторитет. Но жизнь в казармах не становится спокойнее: коварный подполковник продолжает плести интриги, а сержант Медведев — бороться за свою даму сердца, медсестру части. Кроме нелегкой военной подготовки, призывники вынуждены разминать мускулы во время стычек с местными скинхедами, сбежавшими заключенными, а иногда — и на поле боя.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»