Солдаты (сериал, 2004) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
О сериале
Из «духов» в «черпаки»: продолжение истории о юных призывниках уже на Wink. Смотреть сериал «Солдаты» можно в отличном качестве на нашем видеопортале.
Прошел целый год службы новобранцев по призыву: все они сильно повзрослели, изменились и успели заработать авторитет. Но жизнь в казармах не становится спокойнее: коварный подполковник продолжает плести интриги, а сержант Медведев — бороться за свою даму сердца, медсестру части. Кроме нелегкой военной подготовки, призывники вынуждены разминать мускулы во время стычек с местными скинхедами, сбежавшими заключенными, а иногда — и на поле боя.
Как пройдёт второй год службы бравых призывников? Продолжайте смотреть сериал «Солдаты» — 2 сезон захватывающей драмы уже ждет вас онлайн на Wink.
Сериал Солдаты 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов