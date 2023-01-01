Биография

Алексей Ошурков – российский актер кино и театра. Родился в городе Ярославле 19 сентября 1966 года. В детстве и юности не планировал связывать свою жизнь с актерской профессией. Окончив школу, на два года ушел в армию, а вернувшись, следующие несколько лет провел, пробуя себя в разных занятиях. Остановившись на решении стать актером, подал документы в местный Ярославский театральный институт. Выпустившись, перебрался в Москву, где получил работу в МХАТ имени Горького, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Алексея Ошуркова. Актер много лет женат на психологе Ольге Ошурковой, супруги воспитывают двоих детей. На экране Ошурков впервые появился в 1999 году, снявшись в первом сезоне сериала «Каменская». Следующие несколько лет играл небольшие и эпизодические роли, не привлекавшие к нему особого внимания. Узнаваемость принес Алексею Ошуркову фильм «Штрафбат», после которого его начали активно приглашать в другие проекты. Наиболее известен широкой аудитории актер по сериалу «Солдаты», в котором исполнил одну из главных ролей и появился во множестве сезонов-продолжений. Всего в послужном списке Ошуркова более полусотни фильмов и сериалов.