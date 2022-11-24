Человек, который молчал
Wink
Фильмы
Человек, который молчал

Человек, который молчал (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

5.22004, Человек, который молчал
Триллер71 мин18+

О фильме

Веб-дизайнер получает анонимное письмо, в котором сообщается: «...в ближайшую субботу вы должны замолчать и больше не должны произносить ни слова». Но в субботу герой забывает о загадочном предостережении...

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.7 IMDb