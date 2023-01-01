Биография

Павел Руминов – российский режиссер и сценарист. На его счету более двадцати неоднозначно воспринятых публикой проектов, которые все же сделали Руминова довольно известным. Родился будущий режиссер 25 ноября 1974 года во Владивостоке. Специального образования так и не получил. В юношеские годы отправился покорять Москву, где сумел стать достаточно успешным клипмейкером и заработать первый ощутимый капитал. В середине 2000-х годов начинающий режиссер Павел Руминов начал пробовать себя в короткометражном кино, а в 2007 году решил снять уже полнометражную ленту в жанре ужасов. Фильм, получивший название «Мертвые дочери», был негативно воспринят зрителями и критиками, но все же сумел окупиться в прокате. Более удачным оказался фильм Павла Руминова «Обстоятельства», вышедший в 2009 году. Следующие киноленты Руминова «Я буду рядом» и «Статус: свободен» оказались довольно успешными, а режиссер решил вновь вернуться к жанру ужасов, выпустив 2016 году фильм «Дизлайк». Критики и зрители буквально «разгромили» киноленту. Неудачным оказался и проект «Машина любви». Режиссеру удалось реабилитироваться благодаря фильму «Про любовь. Только для взрослых». Сегодня Павел Руминов не отчаивается и продолжает снимать независимое кино.