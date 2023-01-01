Биография

Регина Мянник родилась 3.06.1971 года в г. Москве. С детства она отличалась артистизмом и тягой к актерству. Родители настояли на получении профессии, приносящей стабильный доход. Так, после школы она поступила в МГУ на факультет журналистики, после окончания которого продолжила учебу в аспирантуре. Мянник, будучи студенткой, получала предложения о работе от молодежных каналов. Первому появлению на ТВ в качестве временной ведущей шоу «Афиша» она обязана А. Толмацкому. Будущая актриса заменяла постоянную ведущую. В 1991 году Мянник перешла на должность руководителя пресс-службы в агентство «ЛИСС». Она отлично справлялась с обязанностями, но не теряла надежды воплотить детскую мечту, поэтому бросила все и поступила в ГИТИС. К этому времени у нее уже был муж и 2 сына. По словам Р. Мянник, это были тяжелые времена. Она целыми днями пропадала в институте, ей пришлось отказаться от привычного образа жизни. Первый фильм Регины Мянник «О'Кей» не принес большой славы, но сделал заметной для режиссеров. Фактурную красавицу стали приглашать сниматься в полнометражные фильмы и сериалы. Многосерийные картины сыграли решающую роль в актерской жизни. Мянник стала узнаваема и востребована. Она снималась в сериалах «Каменская», «Гражданин начальник – 3», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Лондонград» и других.