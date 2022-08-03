Снежная королева (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
8.02006, Снежная королева
Мелодрама100 мин18+
О фильме
Старая сказка на новый лад. Жили-были в Москве Кай и Грета. Были они молоды и красивы, дружили с детства и собирались пожениться. Но во время предсвадебной поездки Кай случайно увидел холодную красавицу и влюбился. Он бросил Грету и запретил его искать. Но Грета не послушалась и поехала спасать своего любимого…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЕРРежиссёр
Елена
Райская
- АЗАктриса
Агнесса
Зелтыня
- Актёр
Марат
Башаров
- ЯРАктриса
Яна
Райская
- СЭАктёр
Станислав
Эрдлей
- Актриса
Регина
Мянник
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- АПАктёр
Андрей
Подошьян
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актриса
Людмила
Нильская
- ММСценарист
Марина
Мареева
- ЕРСценарист
Елена
Райская
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- РАОператор
Радик
Аскаров
- Композитор
Алена
Свиридова