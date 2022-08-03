Снежная королева (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Старая сказка на новый лад. Жили-были в Москве Кай и Грета. Были они молоды и красивы, дружили с детства и собирались пожениться. Но во время предсвадебной поездки Кай случайно увидел холодную красавицу и влюбился. Он бросил Грету и запретил его искать. Но Грета не послушалась и поехала спасать своего любимого…

