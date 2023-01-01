Биография

Марат Башаров – актер и телеведущий, участник популярных телевизионных проектов. Заслуженный артист Татарстана. Башаров родился в семье, далекой от актерского дела: его мать была поварихой, а отчим – рабочим. Окончив юрфак МГУ, молодой человек ради интереса прошел пробы в «Современнике» и так впечатлил жюри, что был приглашен в труппу на два театральных сезона. После этого поступил в ВТУ им. Щепкина. Свою судьбу Башаров связывает с женщинами из мира кино. Так, первой женой Марата Башарова была актриса Елизавета Круцко. Этот брак не заключался официально: супруги предпочли узаконить его по исламским традициям. В 2014 году Башаров все же заключил официальный брак – с Екатериной Архаровой. Через год пара развелась: супруга обвинила Башарова в жестоком обращении и поспешила расторгнуть брак. В 2016 году актер сделал предложение юной поклоннице Елизавете Шевырковой, однако через два года и этот союз распался. В кино Башаров дебютировал в роли танкиста («Утомленные солнцем»). Снимался в таких картинах, как «Севильский цирюльник», «Ворошиловский стрелок», «Граница. Таежный роман», «Турецкий гамбит». Помимо этого, Башаров участвует в телевизионных проектах: «Ледниковый период» и «Танцы со звездами».