Русский бунт (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Российско-французская историческая драма по мотивам произведений Александра Пушкина с Владимиром Машковым в главной роли. Во времена правления Екатерины II донской казак Емельян Пугачев бежит с каторги и выдает себя за царя Петра III. Самозванец собирает под своими знаменами взбунтовавшихся крестьян и ведет их на столицу. Тем временем молодой офицер Петр Гринев поступает на службу в Белогорскую Крепость. Там он знакомится с дочерью местного коменданта Машей. Между ними завязывается роман. Но влюбленные даже не догадываются, что на крепость движется войско беглого самозванца, и скоро их настигнет русский бунт – «бессмысленный и беспощадный». Увидеть экранизацию произведений классика можно, если смотреть фильм «Русский бунт» онлайн на Wink.



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