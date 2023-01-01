Русский бунт (фильм, 1999) смотреть онлайн
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Сюжет
Российско-французская историческая драма по мотивам произведений Александра Пушкина с Владимиром Машковым в главной роли. Во времена правления Екатерины II донской казак Емельян Пугачев бежит с каторги и выдает себя за царя Петра III. Самозванец собирает под своими знаменами взбунтовавшихся крестьян и ведет их на столицу. Тем временем молодой офицер Петр Гринев поступает на службу в Белогорскую Крепость. Там он знакомится с дочерью местного коменданта Машей. Между ними завязывается роман. Но влюбленные даже не догадываются, что на крепость движется войско беглого самозванца, и скоро их настигнет русский бунт – «бессмысленный и беспощадный». Увидеть экранизацию произведений классика можно, если смотреть фильм «Русский бунт» онлайн на Wink.
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Информация
СтранаРоссия, Франция
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- АПРежиссёр
Александр
Прошкин
- МДАктёр
Матеуш
Даменцки
- КГАктриса
Каролина
Грушка
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Юрий
Беляев
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- ОААктриса
Ольга
Антонова
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- ВЖСценарист
Владимир
Железников
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- Актёр дубляжа
Марат
Башаров
- Актриса дубляжа
Чулпан
Хаматова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ТЕМонтажёр
Татьяна
Егорычева
- СЮОператор
Сергей
Юриздицкий
- ВМКомпозитор
Владимир
Мартынов