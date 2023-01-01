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Фильмы
Русский бунт
Актёры и съёмочная группа фильма «Русский бунт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Русский бунт»

Режиссёры

Александр Прошкин

Александр Прошкин

Режиссёр

Актёры

Матеуш Даменцки

Матеуш Даменцки

Mateusz Damiecki
АктёрПётр Гринев
Каролина Грушка

Каролина Грушка

Karolina Gruszka
АктрисаМаша Миронова
Владимир Машков

Владимир Машков

АктёрЕмельян Пугачев
Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий

АктёрАлексей Швабрин
Владимир Ильин

Владимир Ильин

АктёрСавельич
Юрий Беляев

Юрий Беляев

Актёркомендант Миронов
Наталья Егорова

Наталья Егорова

АктрисаВасилиса Егоровна
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

АктёрИван Игнатьевич
Ольга Антонова

Ольга Антонова

АктрисаЕкатерина II
Юозас Будрайтис

Юозас Будрайтис

Актёргубернатор Оренбурга

Сценаристы

Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

Сценарист
Владимир Железников

Владимир Железников

Сценарист
Александр Пушкин

Александр Пушкин

Сценарист

Продюсеры

Игорь Толстунов

Игорь Толстунов

Продюсер
Михаил Зильберман

Михаил Зильберман

Продюсер

Актёры дубляжа

Марат Башаров

Марат Башаров

Актёр дубляжа
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Монтажёры

Татьяна Егорычева

Татьяна Егорычева

Монтажёр

Операторы

Сергей Юриздицкий

Сергей Юриздицкий

Оператор

Композиторы

Владимир Мартынов

Владимир Мартынов

Композитор