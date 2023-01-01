Наталья Егорова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 22 августа 1950 г. (74 года)
Биография
Наталья Егорова – актриса советского кино и театра, режиссер – родилась в 1950 году. Народная артистка РФ и лауреат Государственной премии России. Получила несколько призов на различных кинофестивалях за лучшие женские роли. В школьные годы постоянно участвовала в концертах и театральных спектаклях. Один год училась в театральном училище в Иркутске. Через год отправилась в Москву, но ни в один театральный институт не поступила. Неожиданно ей предложили сняться в кино. Егорова осталась в столице и снялась в картине «Город первой любви». На следующий год поступила в Школу-студию МХАТ. По окончании учебы работала на сцене Нового драмтеатра в Москве, в 1989 году перешла в труппу МХТ им. Чехова. С 2010 года работает в мастерской Н. Скорика в качестве режиссера и педагога. Мужем Натальи стал ее сокурсник Николай Попков. После 16 лет совместной жизни супруги развелись. Единственный сын Егоровой трагически погиб при неизвестных обстоятельствах в индийском Гоа. Первым удачным фильмом Егоровой стала картина «Старший сын» с Е. Леоновым в главной роли. В 1999 году актриса снялась в драме «Барак». По-настоящему звездной для Егоровой стала роль Екатерины I в «Тайнах дворцовых переворотов». За нее актриса получила сразу 2 премии на кинофестивалях в Санкт-Петербурге и Выборге. Затем было еще несколько удачных проектов, в том числе знаменитые «Дальнобойщики» и «Кукушечка». В настоящий момент большую часть своего времени актриса проводит на театральных подмостках.
Фильмография
Актриса
- 8.9
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 22013, 70 минБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 12011, 80 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы2000, 83 минБесплатно
- 9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора2000, 79 минБесплатно
- 8.2
Кому на Руси жить...1989, 135 минБесплатно
- 8.3
Мой боевой расчет1987, 94 минБесплатно
- 8.1
Детская площадка1986, 73 минБесплатно
- 8.7
Не забудьте выключить телевизор1986, 74 минБесплатно
- 8.4
Радуница1984, 73 минБесплатно
- 9.2
Приказ: Перейти границу1982, 86 минБесплатно
- 9.2
Приказ: Огонь не открывать1981, 87 минБесплатно
- 8.7
Полет с космонавтом1980, 77 минБесплатно
- 9.7
Старший сын1975