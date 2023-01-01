Биография

Наталья Егорова – актриса советского кино и театра, режиссер – родилась в 1950 году. Народная артистка РФ и лауреат Государственной премии России. Получила несколько призов на различных кинофестивалях за лучшие женские роли. В школьные годы постоянно участвовала в концертах и театральных спектаклях. Один год училась в театральном училище в Иркутске. Через год отправилась в Москву, но ни в один театральный институт не поступила. Неожиданно ей предложили сняться в кино. Егорова осталась в столице и снялась в картине «Город первой любви». На следующий год поступила в Школу-студию МХАТ. По окончании учебы работала на сцене Нового драмтеатра в Москве, в 1989 году перешла в труппу МХТ им. Чехова. С 2010 года работает в мастерской Н. Скорика в качестве режиссера и педагога. Мужем Натальи стал ее сокурсник Николай Попков. После 16 лет совместной жизни супруги развелись. Единственный сын Егоровой трагически погиб при неизвестных обстоятельствах в индийском Гоа. Первым удачным фильмом Егоровой стала картина «Старший сын» с Е. Леоновым в главной роли. В 1999 году актриса снялась в драме «Барак». По-настоящему звездной для Егоровой стала роль Екатерины I в «Тайнах дворцовых переворотов». За нее актриса получила сразу 2 премии на кинофестивалях в Санкт-Петербурге и Выборге. Затем было еще несколько удачных проектов, в том числе знаменитые «Дальнобойщики» и «Кукушечка». В настоящий момент большую часть своего времени актриса проводит на театральных подмостках.