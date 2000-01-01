Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Первая часть эпопеи Светланы Дружининой о сложном периоде российской истории, когда на престоле один за другим сменялись правители. 1725 год. Российскую империю потрясает страшное известие: Петра I, последнее время искавшего предателей в своем ближайшем окружении, ждет скорая смерть. Вокруг монарха собираются претенденты на престол, но новости неутешительные — Петр I не успел дописать завещание. Придворные тут же начинают плести интриги и строить заговоры, пытаясь решить, кто станет следующим правителем государства. Среди фаворитов знати — сын царевича Алексея Петр, дочери покойного императора Елизавета и Анна, а также сама императрица Екатерина. Теперь на кону не только трон, но и жизни наследников. Смотреть фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора» в хорошем качестве и без рекламы можно онлайн на Wink!



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