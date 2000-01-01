Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора
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Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

9.12000, Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора
Драмы, Исторические79 мин16+

Сюжет

Первая часть эпопеи Светланы Дружининой о сложном периоде российской истории, когда на престоле один за другим сменялись правители. 1725 год. Российскую империю потрясает страшное известие: Петра I, последнее время искавшего предателей в своем ближайшем окружении, ждет скорая смерть. Вокруг монарха собираются претенденты на престол, но новости неутешительные — Петр I не успел дописать завещание. Придворные тут же начинают плести интриги и строить заговоры, пытаясь решить, кто станет следующим правителем государства. Среди фаворитов знати — сын царевича Алексея Петр, дочери покойного императора Елизавета и Анна, а также сама императрица Екатерина. Теперь на кону не только трон, но и жизни наследников. Смотреть фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора» в хорошем качестве и без рекламы можно онлайн на Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора»

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