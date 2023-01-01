Биография

Светлана Дружинина – актриса, сценаристка, кинорежиссер, ведущая, цирковая акробатка. В 2001 году за вклад в отечественный кинематограф получила звание народной артистки РФ. Родилась в московской семье шофера и воспитательницы. Девочка рано осталась без отца: он погиб во время войны. Мама много времени уделяла воспитанию дочери, старалась привить ей любовь к спорту и искусству, поддержала ее идею поступления в цирковое училище. Целый год Светлана занималась в акробатический труппе, затем перешла в хореографическое училище. Она была одной и лучших учениц курса, однако полученная травма закрыла путь на сцену театра. Впрочем, девушка не отчаялась и решила попытать счастья в кинематографе. В своем первом фильме Светлана Дружинина сыграла роль очаровательной продавщицы Сони. Затем начинающей актрисе предложили сыграть несколько эпизодических ролей («Доброе утро», «Песня табунщика»). Широкую известность принесла Светлане Дружининой роль Ларисы (к/ф «Дело было в Пенькове»). Светлана сняла более десятка собственных картин, появилась в двух документальных фильмах.