Светлана Дружинина
- Карьера
- Режиссёр, Актриса, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 16 декабря 1935 г. (89 лет)
Биография
Светлана Дружинина – актриса, сценаристка, кинорежиссер, ведущая, цирковая акробатка. В 2001 году за вклад в отечественный кинематограф получила звание народной артистки РФ. Родилась в московской семье шофера и воспитательницы. Девочка рано осталась без отца: он погиб во время войны. Мама много времени уделяла воспитанию дочери, старалась привить ей любовь к спорту и искусству, поддержала ее идею поступления в цирковое училище. Целый год Светлана занималась в акробатический труппе, затем перешла в хореографическое училище. Она была одной и лучших учениц курса, однако полученная травма закрыла путь на сцену театра. Впрочем, девушка не отчаялась и решила попытать счастья в кинематографе. В своем первом фильме Светлана Дружинина сыграла роль очаровательной продавщицы Сони. Затем начинающей актрисе предложили сыграть несколько эпизодических ролей («Доброе утро», «Песня табунщика»). Широкую известность принесла Светлане Дружининой роль Ларисы (к/ф «Дело было в Пенькове»). Светлана сняла более десятка собственных картин, появилась в двух документальных фильмах.
Фильмография
Режиссёр
- 6.5
Гардемарины 1787. Война2023, 93 минБесплатно
- 6.6
Гардемарины 1787. Мир2023, 117 минБесплатно
- 8.9
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 22013, 70 минБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 12011, 80 минБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!2008, 150 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора2002, 102 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора2002, 111 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа2001, 79 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император2001, 77 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы2000, 83 минБесплатно
- 9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора2000, 79 минБесплатно
Актриса
Сценарист
- 6.5
Гардемарины 1787. Война2023, 93 минБесплатно
- 6.6
Гардемарины 1787. Мир2023, 117 минБесплатно
- 8.9
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 22013, 70 минБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 12011, 80 минБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!2008, 150 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора2002, 102 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора2002, 111 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа2001, 79 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император2001, 77 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы2000, 83 минБесплатно
- 9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора2000, 79 минБесплатно
Продюсер
- 6.5
Гардемарины 1787. Война2023, 93 минБесплатно
- 6.6
Гардемарины 1787. Мир2023, 117 минБесплатно
- 8.9
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 22013, 70 минБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 12011, 80 минБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!2008, 150 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора2002, 102 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора2002, 111 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа2001, 79 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император2001, 77 минБесплатно
- 9.1
Тайны дво�рцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора2000, 79 минБесплатно