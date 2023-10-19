Любимая (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Вчерашняя школьница знакомится с молодым строителем и пытается найти свое место в жизни. Фильм «Любимая» — советская мелодрама о взрослении и достоинстве.



Ира заканчивает школу, и перед ней открывается вся жизнь. Она раздумывает об учебе в институте, гуляет со спортивным комментатором, живущим по соседству, и знакомится с Володей — строителем, который ремонтирует ее дом. Увлеченная романтикой стройки, Ирина упрашивает Володю устроить ее на работу и начинает трудиться в женской малярной бригаде. Там она вступает в конфликт с начальником, который без зазрения совести берет взятки, и пытается разобраться в своих чувствах к Владимиру.



