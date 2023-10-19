Любимая (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Вчерашняя школьница знакомится с молодым строителем и пытается найти свое место в жизни. Фильм «Любимая» — советская мелодрама о взрослении и достоинстве.
Ира заканчивает школу, и перед ней открывается вся жизнь. Она раздумывает об учебе в институте, гуляет со спортивным комментатором, живущим по соседству, и знакомится с Володей — строителем, который ремонтирует ее дом. Увлеченная романтикой стройки, Ирина упрашивает Володю устроить ее на работу и начинает трудиться в женской малярной бригаде. Там она вступает в конфликт с начальником, который без зазрения совести берет взятки, и пытается разобраться в своих чувствах к Владимиру.
Как сложатся их отношения, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Любимая».
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Актриса
Александра
Назарова
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- ИДАктёр
Игорь
Добролюбов
- Актриса
Светлана
Дружинина
- ВБАктёр
Вячеслав
Бровкин
- БПАктёр
Борис
Платонов
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- ЗДАктриса
Зара
Долуханова
- НСАктриса
Надежда
Семенцова
- АГАктёр
Анатолий
Грачев
- ОССценарист
Олег
Стукалов
- НПСценарист
Николай
Погодин
- ГВПродюсер
Г.
Вольский
- АСПродюсер
Андрей
Слюнков
- ЮМОператор
Юрий
Марухин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Глебов